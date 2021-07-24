Минтруд разрешил отстранения от работы непрошедших вакцинацию россиян без сохранения зарплаты

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Организации в России теперь смогут отстранять сотрудников, которые отказались от антиковидной вакцинации. Об этом говорится в сообщении Минтруда РФ и Роспотребнадзора.

Работодатели отныне имеют право отстранять от работы сотрудников, отказавшихся делать прививку без уважительной причины. Соответствующий документ опубликован на сайте Минтруда России.

– Необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), – говорится в тексте.

Уточняется , что в случае наличия медотвода работник может при возможности перейти на удаленку, а работодатели вправе дать оплачиваемый выходной тем, кто прошел вакцинацию


Среди всего коллектива доля тех, кто по разным причинам не сделал прививку, не должна превышать 20%, отмечено в документе.

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