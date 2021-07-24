Минтруд разрешил отстранения от работы непрошедших вакцинацию россиян без сохранения зарплаты

Работодатели отныне имеют право отстранять от работы сотрудников, отказавшихся делать прививку без уважительной причины. Соответствующий документ опубликован на сайте Минтруда России.

– Необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), – говорится в тексте.

Уточняется , что в случае наличия медотвода работник может при возможности перейти на удаленку, а работодатели вправе дать оплачиваемый выходной тем, кто прошел вакцинацию

Среди всего коллектива доля тех, кто по разным причинам не сделал прививку, не должна превышать 20%, отмечено в документе.