Минтруд объяснил дальнейшую судьбу кемеровских кондукторов после запуска валидаторов

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Представители министерства труда Кемеровской области рассказали, что ждет кондукторов столицы региона, после полномасштабной активации системы бесконтактных платежей.

В социальных сетях жители Кемерова задались опросом о том, что станет с кондукторами в общественном транспорте, которых заменит система валидаторов.


В ответ на это в региональном Минтруде напомнили, что эта ситуация регулируется трудовым законодательством. То есть при сокращении сотрудников работодатель обязан предложить им другие вакансии, которые есть на предприятии.


Помимо этого, содействие уволенным кондукторам окажет и служба занятости населения, добавили в ведомстве.


Напомним, в начале октября в части кемеровских автобусах в тестовом режиме запустили валидаторы, позволяющие оплачивать проезд самостоятельно банковскими картами. Пока система дает сбои вместе с ней продолжают работать кондукторы.

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