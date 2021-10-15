Минтруд объяснил дальнейшую судьбу кемеровских кондукторов после запуска валидаторов

В социальных сетях жители Кемерова задались опросом о том, что станет с кондукторами в общественном транспорте, которых заменит система валидаторов.

В ответ на это в региональном Минтруде напомнили, что эта ситуация регулируется трудовым законодательством. То есть при сокращении сотрудников работодатель обязан предложить им другие вакансии, которые есть на предприятии.

Помимо этого, содействие уволенным кондукторам окажет и служба занятости населения, добавили в ведомстве.

Напомним, в начале октября в части кемеровских автобусах в тестовом режиме запустили валидаторы, позволяющие оплачивать проезд самостоятельно банковскими картами. Пока система дает сбои вместе с ней продолжают работать кондукторы.