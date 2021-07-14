Минтруд анонсировал начало выплат семьям школьников в России

Как рассказал глава Министерства труда и социальной защиты России, выплата денежных средств начнется с 16 августа, за две недели до начала учебного года.

Стоит отметить, что на деньги от государства могут рассчитывать те семьи, где воспитываются дети школьного возраста – от шести до 18 лет, а также старше 18, но с ограничениями по здоровью и продолжающие учиться в школе.

– По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе, – цитирует главу Минтруда Антона Котякова агентство.

Семьи могут направлять свои заявление на получение выплаты в Пенсионный фонд уже с 15 июля, уточнили в ведомстве.

В Минтруде также сообщили агентству, что обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября 2021 года.