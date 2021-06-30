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Минтранс предупредил кузбассовцев об изменениях правил полетов в Сочи

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Представители министерства транспорта Кузбасса озвучили новые правила перелетов в Сочи для тех, кто в ближайшее время желает посетить российский курорт.

Новые правила посещения черноморских курортов вступят в силу в предстоящий четверг, 1 июля. Так, в Министерстве транспорта Кузбасса гражданам, планирующим в ближайшее время посетить Сочи, напомнили, что для заселения в городские отели, гостиницы, пансионаты или санатории необходимо предоставить справку о вакцинации против коронавирусной инфекции и отрицательные ПЦР-тесты.


Однако данные документы не будут требовать от пассажиров, которые прибыли в аэропорт популярного пляжного курорта России.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что в текущем году у клиентов аэрогавани в кузбасской столице появилась возможность улететь в Сочи на дополнительных рейсах, которые будут активны до конца сентября.

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