Минтранс предупредил кузбассовцев об изменениях правил полетов в Сочи

Новые правила посещения черноморских курортов вступят в силу в предстоящий четверг, 1 июля. Так, в Министерстве транспорта Кузбасса гражданам, планирующим в ближайшее время посетить Сочи, напомнили, что для заселения в городские отели, гостиницы, пансионаты или санатории необходимо предоставить справку о вакцинации против коронавирусной инфекции и отрицательные ПЦР-тесты.

Однако данные документы не будут требовать от пассажиров, которые прибыли в аэропорт популярного пляжного курорта России.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что в текущем году у клиентов аэрогавани в кузбасской столице появилась возможность улететь в Сочи на дополнительных рейсах, которые будут активны до конца сентября.