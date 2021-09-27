Минстрой Кузбасса рассказал о сроках ремонта крупной поликлиники

Минстрой Кузбасса обозначил время окончания капитального ремонта поликлиники № 5 имени Л.И. Темерхановой, расположенной в городе Кемерово.
В публикации на странице Instagram министерства сказано, что демонтажные работы, которые начались в июне этого года, подходят к концу. Следующим шагом станет усиление несущих конструкций. После этого ремонтники приступят к выполнению внутренней отделки.
Завершение ремонта поликлиники запланировано на декабрь 2022 года.
Ранее редакция AVOKADO писала о стоимости капитального ремонта данного объекта.
Фото: Instagram / Минстрой Кузбасса
Загрузка комментариев