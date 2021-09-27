Минстрой Кузбасса рассказал о сроках ремонта крупной поликлиники

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В социальных сетях Министерства строительства Кемеровской области появилась информация о сроке окончания ремонта поликлиники № 5, расположенной в областном центре.

Минстрой Кузбасса обозначил время окончания капитального ремонта поликлиники № 5 имени Л.И. Темерхановой, расположенной в городе Кемерово.


В публикации на странице Instagram министерства сказано, что демонтажные работы, которые начались в июне этого года, подходят к концу. Следующим шагом станет усиление несущих конструкций. После этого ремонтники приступят к выполнению внутренней отделки.


Завершение ремонта поликлиники запланировано на декабрь 2022 года.


Ранее редакция AVOKADO писала о стоимости капитального ремонта данного объекта.

Фото: Instagram / Минстрой Кузбасса

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