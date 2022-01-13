Минстрой Кузбасса показал ход ремонта в кемеровской поликлинике изнутри

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Фотографии ремонтируемой поликлиники №5 в Кемерове появились в Сети.

Сегодня, 13 января, специалисты проверили ход капитального ремонта в Кемеровской городской поликлинике №5 имени Л.И. Темерхановой. До этого данные работы в этом учреждении проводились более 40 лет назад. В здании будут полностью заменены коммуникации, усилены несущие конструкции, выполнена внутренняя отделка. Поликлинику оснастят мебелью и оборудованием.

‒ Подрядчик провел демонтажные работы, выполнены мероприятия по укреплению несущих конструкций, устройству внутренних перегородок, приступил к отделочным работам, ‒ рассказали сотрудники кузбасского министерства строительства на официальной странице в Instagram.

Планируется, что строительно-монтажные работы будут завершены в декабре 2022 года.

Фото: Instagram / building.kuzbass

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