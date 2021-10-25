Минстрой Кузбасса объяснил впалость на новой дороге в Кемерове

Как отметили специалисты Минстроя Кузбасса, на фотографии, распространенной в социальных сетях, запечатлена не автомобильная дорога, а проходящая параллельно с ней пешеходная дорожка шириной шесть метров с велополосой. В ходе ее прокладки выяснилось, что на одном участке сооружение касается колодцев, которые являются частью теплотрассы, проложенной там ранее.

Чтобы сохранить доступ к техническим объектам и в дальнейшем не вскрывать асфальт строители были вынуждены обогнуть колодцы, сузив дорожку примерно на 50 сантиметров.

Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала фотографию, на которой, как сообщалось, запечатлена новая дорога от бульвара Строителей до поселка Металлплощадка, обладающая странной впалостью.