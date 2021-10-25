Минстрой Кузбасса объяснил впалость на новой дороге в Кемерове

0
Фото:  

В пресс-службе министерства строительства Кузбасса журналисту AVOKADO объяснили решение строителей сделать сужение на пешеходной дороге к Металлплощадке, которое вызвало бурные споры в Сети.

Как отметили специалисты Минстроя Кузбасса, на фотографии, распространенной в социальных сетях, запечатлена не автомобильная дорога, а проходящая параллельно с ней пешеходная дорожка шириной шесть метров с велополосой. В ходе ее прокладки выяснилось, что на одном участке сооружение касается колодцев, которые являются частью теплотрассы, проложенной там ранее.


Чтобы сохранить доступ к техническим объектам и в дальнейшем не вскрывать асфальт строители были вынуждены обогнуть колодцы, сузив дорожку примерно на 50 сантиметров.


Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала фотографию, на которой, как сообщалось, запечатлена новая дорога от бульвара Строителей до поселка Металлплощадка, обладающая странной впалостью.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30441

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined