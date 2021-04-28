Минсельхоз РФ прокомментировал прогноз о подорожании круп

0
Фото:  

После заявления российских поставщиков о возможном повышении цен на крупы в Министерстве сельского хозяйства принялись разрабатывать ряд мер, которые направлены на предотвращение увеличения стоимости продукции.

В министерстве заверили, что объемы производства крупы на текущий момент позволяют удовлетворить спрос предприятий переработки и обеспечивать потребности российских потребителей.

— В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу, — передает сообщение ведомства РИА "Новости".

Кроме того, представители Минсельхоза отметили, что в 2021 году планируется расширение посевных площадей под основными крупяными культурами.


Ранее редакция Avokado сообщала, что ритейлеры выяснили, что российские поставщики прогнозируют увеличение цены на некоторые крупы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24556

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined