Минсельхоз РФ прокомментировал прогноз о подорожании круп

В министерстве заверили, что объемы производства крупы на текущий момент позволяют удовлетворить спрос предприятий переработки и обеспечивать потребности российских потребителей.

— В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу, — передает сообщение ведомства РИА "Новости".

Кроме того, представители Минсельхоза отметили, что в 2021 году планируется расширение посевных площадей под основными крупяными культурами.

Ранее редакция Avokado сообщала, что ритейлеры выяснили, что российские поставщики прогнозируют увеличение цены на некоторые крупы.