Минсельхоз Кузбасса объяснил рост цен на продукты объективными причинами

0
Фото:  

Жалобы на резкое увеличение цен на овощи в магазинах по всей Кемеровской области появились в соцсети губернатора шахтерского края.

Пользователи Сети массово возмутились подорожанием сезонных овощей. С их слов, стоимость одного килограмма моркови достигла 150 рублей, а приобрести в дом картофель возможно, но обойдется покупка одного кило не дешевле 70 рублей.


Кроме того, горожан не удовлетворил ценник за молочную и мясную продукцию, на указанное число в котором "страшно смотреть".

"Сто пятьдесят рублей морковь. Картофель 70 и дороже. На ценники молока-мяса страшно смотреть, на состав еще страшнее.", "Раньше таких цен на элементарные овощи, а не на заморские деликатесы не было. Это волнует народ больше, чем пышные праздники"– выразили мнение авторы комментариев, опубликованных под одним из постов в аккаунте Цивилева.

Представители Министерства сельского хозяйства Кузбасса отреагировали на жалобу и объяснили, что на полках магазина нет дефицита овощей, выращенных на землях региона. Речь идет от картофеле, которым, со слов ведомства, область обеспечена на 112,5%, что касается остальных видов и бахчевых культур в частности, то в торговых точках они тоже в достатке – 56,6%.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27112

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined