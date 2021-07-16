Минсельхоз Кузбасса объяснил рост цен на продукты объективными причинами

Пользователи Сети массово возмутились подорожанием сезонных овощей. С их слов, стоимость одного килограмма моркови достигла 150 рублей, а приобрести в дом картофель возможно, но обойдется покупка одного кило не дешевле 70 рублей.

Кроме того, горожан не удовлетворил ценник за молочную и мясную продукцию, на указанное число в котором "страшно смотреть".

– "Сто пятьдесят рублей морковь. Картофель 70 и дороже. На ценники молока-мяса страшно смотреть, на состав еще страшнее.", "Раньше таких цен на элементарные овощи, а не на заморские деликатесы не было. Это волнует народ больше, чем пышные праздники"– выразили мнение авторы комментариев, опубликованных под одним из постов в аккаунте Цивилева.

Представители Министерства сельского хозяйства Кузбасса отреагировали на жалобу и объяснили, что на полках магазина нет дефицита овощей, выращенных на землях региона. Речь идет от картофеле, которым, со слов ведомства, область обеспечена на 112,5%, что касается остальных видов и бахчевых культур в частности, то в торговых точках они тоже в достатке – 56,6%.