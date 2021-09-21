Минсельхоз Кузбасса объяснил резкое подорожание товаров местных производителей

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В социальных сетях житель Кемеровской области решил обратить внимание на стоимость продукции от местных производителей. Ситуация с подорожанием прокомментировали в региональном Минсельхозе.

Как рассказал кузбассовец, в текущем году зафиксирован значительный рост на некоторые товары, которые производятся и реализуются в Кузбассе. Речь идет о картофеле сорта "Ред Скарлет" от совхоза "Береговой" (рост на 30%) и твороге производства "Деревенского молочного завода" (цена возросла на почти 20%).

- За счет чего такой рост? Цены на бензин как и курс доллара так не менялись за этот период, - написал кузбассовец.

В свою очередь, представители Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса сообщили, что стоимость на готовую продукцию зависит от затрат на ее производство. В частности, СПК "Береговой" кроме обычных затрат на производство сельхоз продукции, включая картофель, был вынужден обеспечивать полив из-за недостатка осадков в августе - периоде формирования урожая. ООО "Деревенский молочный завод" также несет траты на сырье, упаковочные материалы, комбикорм для сельскохозяйственных животных.

- В связи с повышением цен на необходимые для производства материалы дорожает и готовая продукция, - говорится в официальном ответе Минсельхоза Кузбасса.

В ведомстве также отметили, что помимо вышеперечисленного, свои наценки на товары местных производителей делают и торговые сети.

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