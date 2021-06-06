Минпросвещения России заявило о желании сократить сроки обучения в колледжах

Так, такое решение могут принять в связи с желанием специалистов внедрить новый уровень образования в стране. Соответствующее заявление сделал глава министерства Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме.

— Мы разработали экспериментальный проект "Профессионалитет", который содержит три ключевые инициативы. Первая — вовлечение отраслевых партнёров в подготовку кадров для системы среднего профессионального образования. Второе — введение нового уровня образования "Профессионалитет", оптимизация сроков обучения до двух лет — для рабочих профессий и специальностей, до трех лет — для более технологичных, — цитирует "ТАСС" Кравцова.

Отмечается, что третья инициатива предполагает создание на базе колледжей коворкинг-пространств, а также центров молодежных стартапов, волонтерства, совместных общественных проектов.

В наши дни сроки обучения в колледжах составляют от трех до пяти лет. В учебные учреждения подают документы выпускники девятых классов.