Минпромторг России решил расширить программу льготных автокредитов

На федеральном портале нормативных правовых актов был опубликован проект Минпромторга, согласно которому льготы при оформлении кредита на автомобиль смогут получить работники государственных образовательных организаций.

Напомним, что программа льготного автокредитования действует до конца 2023 года. На нее могут претендовать:

родители несовершеннолетних;

сотрудники государственных медицинских организаций;

лица, покупающие первый автомобиль;

граждане сдавшие в трейд-ин свой автомобиль старше шести лет, которым владели более года.

Суть льготного автокредитования заключается в возмещении затрат на первоначальный взнос. Сумма составит 10% стоимости автомобиля (25% стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного федерального округа, либо 25% (но не более 625 тысяч рублей) стоимости электромобиля). При этом необходимо, чтобы у заемщика было водительское удостоверение.