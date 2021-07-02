Минпромторг назвал обоснованным рост цен на продукты в Кузбассе

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В министерстве промышленности и торговли Кемеровской области объяснили рост цен на некоторые категории продуктов и рассказали о мерах борьбы с таким явлением.

Со ссылкой на данные Кемеровостата в министерстве отметили, что в Кузбассе в частности подорожал картофель - на 17,5%. При этом такой рост цен, по данным властей, вполне обоснован и имеет сезонный характер. Дело в том, что в настоящее время на рынок поступает продукция из-за рубежа, которая отличается от отечественной более высокой ценой. Это происходит из-за нехватки собственного картофеля для покрытия спроса в это время года.


Для стабилизации цен на корнеплод на полках кузбасских магазинов появился разнокалиберный, нефасованный и немытый картофель. В Минпромторге подчеркнули, что такой продукт дешевле и при этом не отличается по вкусу от зарубежного. Коррекцию цен власти ожидают вместе с поступлением на рынок нового урожая.


В министерстве также рассказали, что в случае необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости (мясо, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, хлеб, крупы, овощи и т. д.) соответствующая информацию передается в компетентные органы для принятия мер. Необоснованным ростом цен является 10-процентное и более повышение розничных цен в течение 60 календарных дней подряд с исключением сезонного фактора. С начала 2021 года в Кузбассе таких явлений на рынке зарегистрировано не было, говорится на сайте регионального Минпромторга.

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