Минпромторг Кузбасса перечислил основные причины подорожания продуктов

По данным специалиста Минпромторга, вопрос о резком повышении ценников был направлен в торговые сети, где перечислили причины, оказавшие наибольшее влияние на подорожание целого ряда товаров.

– По информации сетей, рост розничной цены происходит из-за роста закупочной цены. Наценка торговых сетей на социально значимые товары не увеличивалась и в среднем составляет до 10%,– следует из комментария.

Работник министерства обратил внимание граждан, что стоимость овощей увеличилась также из-за зимнего сезона, поскольку большая часть данной продукции производится на территории региона исключительно в теплое время года. Однако, по данным регионального Минсельхоза, цены на картофель, морковь, свеклу, капусту и лук изменились и из-за затрат на производство, поскольку отныне удобрения, семена, средства защиты растений и электроэнергия обходятся производителям в разы дороже.