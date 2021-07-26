Минпромторг Кузбасса объяснил рост цен на продукты

За минувшую неделю ценники на некоторые продукты питания существенно увеличились на территории шахтерского края. Специалисты Минпромторга Кузбасса прокомментировали ситуацию и отметили, что подорожание товаров не должно вызывать опасений у жителей региона.

– По состоянию на 23.07.2021 года зафиксировано незначительное колебание цен на отдельные категории товаров, что является нормальной ситуацией и не должно вызывать опасение у жителей региона, – заявили в ведомстве..

Кроме того, эксперты перечислили и факторы повышения стоимости, в их числе оказались: новый ассортимент, высокий спрос, сезонность. Стоит отметить, что для сдерживания необоснованного роста цен местные власти намерены применять меры антимонопольного реагирования.