Минпромторг Кузбасса объяснил рост цен на продукты

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В Минпромторге сообщили, что цены на продукты в Кемеровской области увеличились за последнюю неделю и перечислил факторы, поспособствовавшие росту стоимости.

За минувшую неделю ценники на некоторые продукты питания существенно увеличились на территории шахтерского края. Специалисты Минпромторга Кузбасса прокомментировали ситуацию и отметили, что подорожание товаров не должно вызывать опасений у жителей региона.

По состоянию на 23.07.2021 года зафиксировано незначительное колебание цен на отдельные категории товаров, что является нормальной ситуацией и не должно вызывать опасение у жителей региона, заявили в ведомстве..

Кроме того, эксперты перечислили и факторы повышения стоимости, в их числе оказались: новый ассортимент, высокий спрос, сезонность. Стоит отметить, что для сдерживания необоснованного роста цен местные власти намерены применять меры антимонопольного реагирования.

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