Минприроды РФ заявило о намерении обеспечить газом 13 тыс новокузнецких частников

Для улучшения экологической обстановки в южной столице шахтерского края в ведомстве запланировали построить на территории города сети газоснабжения. Из слов главы Минприроды следует, что на эти цели из федерального бюджета будет выделено более 330 млн рублей.

В настоящий момент на землях Новокузнецка расположены 26 тысяч частных домов. При этом большая часть участков отапливается с помощью угля, который пагубно сказывается на качестве атмосферного воздуха. Специалисты уверены, что для улучшения экологической ситуации необходимо проложить несколько десятков тысяч километров сетей газоснабжения.

– Есть проект на строительство 30,7 км сетей газоснабжения. Половина этих домов, 13 тысяч, будут обеспечены газом – заявил Козлов в беседе с "Интерфаксом".

Министр добавил, что в скором времени в Кемеровскую область будет направлен экологически чистый транспорт – автобусы на газе, троллейбусы и трамваи.

Ранее редакция Avokado сообщала, что природоохранная прокуратура выявила в Новокузнецке факт загрязнения земли масляными отходами.