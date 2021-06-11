Минприроды РФ заявило о намерении обеспечить газом 13 тыс новокузнецких частников

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Министр природных ресурсов и экологии России сообщил о намерении ведомства построить в Новокузнецке 30,7 км сетей газоснабжения, которые позволят обеспечить жидким топливом 13 тысяч частных домов.

Для улучшения экологической обстановки в южной столице шахтерского края в ведомстве запланировали построить на территории города сети газоснабжения. Из слов главы Минприроды следует, что на эти цели из федерального бюджета будет выделено более 330 млн рублей.


В настоящий момент на землях Новокузнецка расположены 26 тысяч частных домов. При этом большая часть участков отапливается с помощью угля, который пагубно сказывается на качестве атмосферного воздуха. Специалисты уверены, что для улучшения экологической ситуации необходимо проложить несколько десятков тысяч километров сетей газоснабжения.

– Есть проект на строительство 30,7 км сетей газоснабжения. Половина этих домов, 13 тысяч, будут обеспечены газом – заявил Козлов в беседе с "Интерфаксом".

Министр добавил, что в скором времени в Кемеровскую область будет направлен экологически чистый транспорт – автобусы на газе, троллейбусы и трамваи.


Ранее редакция Avokado сообщала, что природоохранная прокуратура выявила в Новокузнецке факт загрязнения земли масляными отходами.

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