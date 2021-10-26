Минприроды объяснило загазованность воздуха в Кемерове особенностями региона

Как сообщили в министерстве, с 15 по 21 октября текущего года в Кемерове наблюдалось повышенное содержание вредных веществ в воздухе. Это было связано с неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ), которые, в свою очередь, устанавливаются из-за характерных особенностей Кемеровской области: географическое расположение (Кузнецкая котловина) и климат.

Сложившиеся обстоятельства привели к тому, что в воздухе скапливались вредные выбросы от автотранспорта, промышленных предприятий и печного отопления в частном секторе.

В период НМУ предприятия снижают уровень выбросов в зависимости от степени опасности. В настоящее время так называемый режим "черное небо" снят.