Кемеровчанин написал в соцсетях губернатора Сергея Цивилева, что 29 сентября город накрыл дым, из-за которого проблематично стало даже дышать.
— Второй день подряд в центре Кемерово дышать нечем. белый едкий газ, — пожаловался горожанин.
На сообщение отреагировали в Минпромторге Кузбасса, объяснив происходящее погодными условиями.
— В ночные часы температура воздуха понизилась до -3,7ºС, ветер слабый 2-4 м/с, без осадков и практически 100% влажность, — пояснили в министерстве.
Все это привело к возникновению туманов при понижении температуры воздуха из-за радиационного охлаждения почвы.
Напомним, ранее синоптики предупредили кузбассовцев об ухудшении видимости.
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