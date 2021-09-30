Минприроды объяснило возникновение беспокоящего кемеровчан "белого едкого газа"

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы пожаловались на смог, который образовался в центре города и затрудняет дыхание. Власти региона прокомментировали ситуацию.

Кемеровчанин написал в соцсетях губернатора Сергея Цивилева, что 29 сентября город накрыл дым, из-за которого проблематично стало даже дышать.

— Второй день подряд в центре Кемерово дышать нечем. белый едкий газ, — пожаловался горожанин.

На сообщение отреагировали в Минпромторге Кузбасса, объяснив происходящее погодными условиями.

— В ночные часы температура воздуха понизилась до -3,7ºС, ветер слабый 2-4 м/с, без осадков и практически 100% влажность, — пояснили в министерстве.

Все это привело к возникновению туманов при понижении температуры воздуха из-за радиационного охлаждения почвы.


Напомним, ранее синоптики предупредили кузбассовцев об ухудшении видимости.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29612

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined