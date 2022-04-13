Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса сообщили, что в Кемерове ожидаются метеоусловия, которые будут способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ.

В связи с этим городским предприятиям рекомендовано сократить выбросы, сообщают в пресс-службе министерства. Режим так называемого "черного неба" будет действовать до 18:00 часов 14 апреля.

Напомним, 12 апреля о режиме НМУ в столице региона сообщили синоптики. Потепление до +25 придет в Кузбасс.