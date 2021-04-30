Минобрнауки назвала сроки подачи документов в российские вузы

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Министерство науки и высшего образования утвердило сроки, в которые абитуриенты имеют возможность подать заявления в российские ВУЗы.

Расписание приемной кампании в российские ВУЗы на 2021 год утверждено Министерством науки. Стало известно, что прием документов в университеты начнется 20 июня, а завершится – 29 июля. Отмечается, что 2 августа в открытом доступе появятся конкурсные списки.

– 4 августа 2021 г. – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих без вступительных экзаменов, на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета <...>, – указано в документе.

11 августа должен завершится прием заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные места, а 17 августа по плану должны быть изданы приказы о зачислении.

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