Минобрнауки назвала сроки подачи документов в российские вузы

Расписание приемной кампании в российские ВУЗы на 2021 год утверждено Министерством науки. Стало известно, что прием документов в университеты начнется 20 июня, а завершится – 29 июля. Отмечается, что 2 августа в открытом доступе появятся конкурсные списки.

– 4 августа 2021 г. – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих без вступительных экзаменов, на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета <...>, – указано в документе.

11 августа должен завершится прием заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные места, а 17 августа по плану должны быть изданы приказы о зачислении.