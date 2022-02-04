Минобр Кузбасса обнародовал количество ушедших на дистант школ

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Специалисты министерства образования и науки Кемеровской области рассказали, сколько школ, детских садов и сузов ушли на удаленное обучение.

По состоянию на 3 февраля, на "удаленку" в Кузбассе переведены 223 школы. При этом пять из них являются губернаторскими образовательными учреждениями. На дистант переведены 7 146 классов.


Что касается детских садов, то в 140 учреждениях Кемеровской области на карантине находится 200 групп. При этом 21 детсад полностью закрыт, сообщают в пресс-службе министерства образования и науки Кузбасса.


Данные меры коснулись и учащихся организаций средне-профессионального обучения: 1 320 групп ушли на "удаленку", 28 техникумов полностью перешли на дистант.


Напомним, что в Кузбассе зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом.

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