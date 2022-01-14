Миноборнауки РФ рассказало о введении ковид-сертификатов для студентов

В ходе Гайдаровского форума замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев рассказал, что перед университетами не ставят задачу обязать учащихся предъявлять ковид-сертификаты.
— Что касается самостоятельных решений, то таких полномочий у вузов нет. И пока нет, как мы знаем, закона на федеральном уровне. Поэтому речи о каких-то системных решениях, конечно, не идет,— заявил политик журналистам ТАСС.
Дмитрий Афанасьев обозначил, что вузы должны ориентироваться на решения руководства регионов.
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