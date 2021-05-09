Министр здравоохранения России рассказал о прогнозируемом сроке достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в стране

Своим мнением чиновник поделился с журналистами федеральных изданий. Журналисты РИА «Новости» отмечают, что ранее Мурашко уже говорил о том, какому количеству человек необходимо иметь иммунитет, достаточный для формирования коллективного иммунитета от COVID-19. Защита от вируса, по его словам, должна присутствовать у 69,8 миллионов жителей страны.

Как пишут «Интерфакс», чиновник также отметил, отвечая на вопросы журналистов о вакцинации, что сейчас прививание населения идет по разработанному плану, а достаточного уровня коллективной защиты удастся добиться уже к сентябрю.