Министр здравоохранения России рассказал о прогнозируемом сроке достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в стране

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Достаточный уровень общей защиты от COVID-19 в стране будет сформирован уже к осени. Об этом заявил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Своим мнением чиновник поделился с журналистами федеральных изданий. Журналисты РИА «Новости» отмечают, что ранее Мурашко уже говорил о том, какому количеству человек необходимо иметь иммунитет, достаточный для формирования коллективного иммунитета от COVID-19. Защита от вируса, по его словам, должна присутствовать у 69,8 миллионов жителей страны.


Как пишут «Интерфакс», чиновник также отметил, отвечая на вопросы журналистов о вакцинации, что сейчас прививание населения идет по разработанному плану, а достаточного уровня коллективной защиты удастся добиться уже к сентябрю.

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