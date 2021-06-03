Министр здравоохранения опроверг течение в России третьей волны коронавируса

По словам Мурашко, в целом по стране уровень заболеваемости COVID-19 снижается. Нюанс в том, что все субъекты индивидуально подходят к выходу из пандемии.

– Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят (из пандемии – прим. ред.), – заявил министр на Петербургском международном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что в настоящее время в стране нет третьей волны заболеваемости в стране, пишет ТАСС.

Напомним, за минувшие сутки в Кузбассе заразились вирусом 57 человек.