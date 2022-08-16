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Министр здравоохранения Кузбасса заблокировал женщину после ее жалобы

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Жительница Кемеровской области пожаловалась на внесение ее в "черный список" главой регионального Минздрава.

В социальных сетях появилось обращение от жительницы Кузбасса, которая заявила, что она обратилась за помощью в министерство здравоохранения, после чего оказалась заблокированной. По словам пенсионерки, она потеряла возможность обратиться напрямую на страницу главы министерства Дмитрия Беглова.


В ответ представители регионального Минздрава объяснили, что женщина могла нарушить правила общения, размещенные на странице чиновника, из-за чего и произошла блокировка.

‒ Так, согласно одному из требований, администратор страницы имеет право вносить авторов непристойных реплик в черный список, ‒ отметили специалисты.

Также сотрудники Минздрава рассказали, что 3 августа с пенсионеркой был проведен телефонный разговор, в котором ей предлагалось пройти дополнительные обследования, но от этих рекомендаций она якобы отказалась.

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