Министр здравоохранения Кузбасса рассказал об особенности роста заболеваемости COVID-19

По словам Михаила Малина, ключевым моментом на данном этапе является то, что появились пациенты с быстрым развитием коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях. Такое положение дел требует реанимационной поддержки. Министр подчеркнул, что наиболее подвержены тяжелому течению заболевания — люди старшего поколения.

— Большинство пациентов стационаров "красной зоны" и 80% находящихся на ИВЛ — непривитые люди старше 60 лет. К сожалению, 75% пациентов, находящихся на ИВЛ, погибают, — отметил глава минздрава.

Он добавил, что наряду с пожилыми людьми особенно рискуют лица, имеющие хронические заболевания. Малин уточнил, что сейчас в регионе развернуто 3932 койки, из которых 20% свободны. Что касается вакцинации, то кузбассовцы прошли эту процедуру уже почти 900 тысяч раз, добавил министр.

Напомним, по информации на 25 октября, прирост новых зараженных COVID-19 в Кузбассе составил уже 274 человека.