Министр здравоохранения КБР сообщил о стабильном состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус

Как сообщает ТАСС, двое из пострадавших альпинистов находятся в реанимации.

- Оба в стабильном состоянии, в сознании. Имеются, конечно, признаки общего переохлаждения, обморожения лица и кистей, - заметил министр.

Также Калибатов обратил внимание на то, что в действиях медиков все было слажено: ни одной минуты не было потеряно - это помогло спасти жизни людей.

Как сообщалось ранее, в Кабардино-Балкарской Республике завершилась операция по спасению группы туристов. Из 19 человек спаслись 14, пятеро ‒ погибли.