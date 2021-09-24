Министр здравоохранения КБР сообщил о стабильном состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус

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VSE42.Ru

Рустам Калибатов, министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (КБР) оповестил о стабильном состоянии людей, находящихся в реанимации после восхождения на Эльбрус.

Как сообщает ТАСС, двое из пострадавших альпинистов находятся в реанимации.

- Оба в стабильном состоянии, в сознании. Имеются, конечно, признаки общего переохлаждения, обморожения лица и кистей, - заметил министр.

Также Калибатов обратил внимание на то, что в действиях медиков все было слажено: ни одной минуты не было потеряно - это помогло спасти жизни людей.


Как сообщалось ранее, в Кабардино-Балкарской Республике завершилась операция по спасению группы туристов. Из 19 человек спаслись 14, пятеро ‒ погибли.

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