Об этом Кравцов рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума. С его слов, в "белом интернете" будет доступен только проверенный контент, передает "Московский комсомолец".

— Будем размещать соответствующие фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн. Это кино, просмотр различных фильмов, книги, художественная литература, — заверил министр.

Также он подчеркнул, что в разработку будут включены социальные сети и мессенджеры, которые позволят несовершеннолетним общаться между собой.