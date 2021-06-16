Министр науки и высшего образования появился в Кузбассе

С минувшего вторника, 15 июня, должность министра науки и высшего образования заняла Ирина Ганиева, которая за время своей трудовой деятельности успела поработать в КемГСХИ с 1998 по 2018 годы, а позже с 2016 была назначена ректором вуза, однако покинула место в 2018. С 2019 года она возглавляла АНО "Научно-образовательный центр "Кузбасс".

Стоит отметить, что за плечами нынешнего министра два высших образования: окончила КузГТУ по специальности "Экономика и управление на предприятиях машиностроения" и Новосибирский гуманитарный университет по специальности "Юриспруденция" в 2004 году. Родилась Ганиева 5 мая 1976 года.

Стоит отметить, что ранее под министерством науки и образования Кузбасса подразумевались две равнозначные структуры — министерство науки и высшего образования и непосредственно министерство образования, главой последнего является Софья Балакирева.