Министр науки и высшего образования появился в Кузбассе

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В Кемеровской области на должность министра науки и высшего образования выбрали человека с двумя дипломами.

С минувшего вторника, 15 июня, должность министра науки и высшего образования заняла Ирина Ганиева, которая за время своей трудовой деятельности успела поработать в КемГСХИ с 1998 по 2018 годы, а позже с 2016 была назначена ректором вуза, однако покинула место в 2018. С 2019 года она возглавляла АНО "Научно-образовательный центр "Кузбасс".


Стоит отметить, что за плечами нынешнего министра два высших образования: окончила КузГТУ по специальности "Экономика и управление на предприятиях машиностроения" и Новосибирский гуманитарный университет по специальности "Юриспруденция" в 2004 году. Родилась Ганиева 5 мая 1976 года.


Стоит отметить, что ранее под министерством науки и образования Кузбасса подразумевались две равнозначные структуры — министерство науки и высшего образования и непосредственно министерство образования, главой последнего является Софья Балакирева.

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