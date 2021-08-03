Министр кузбасского здравоохранения отчитался о ситуации с COVID-19 в регионе

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Руководитель Минздрава Кемеровской области Михаил Малин рассказал о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории региона.

По словам министра, по итогам прошлой недели в Кемеровской области зафиксирована тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. В частности, снизилось количество обращений граждан в "красные зоны" поликлиник, а также вызовы на дом бригад скорой медицинской помощи и врачей-специалистов.


Все это, по мнению Михаила Малина, позволяет предположить, что в настоящее время регион достиг пика по заболеваемости COVID-19 и в дальнейшем начнется снижение по этому показателю. Глава Минздрава Кузбасса также подчеркнул, что сейчас в медучреждениях нет вакцинированных граждан, которые переносили бы заболевание в тяжелой форме или были подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом он рассказал в правительственном Telegram-канале.


Напомним, о снижении заболеваемости в Кузбассе также сообщил губернатор Сергей Цивилев. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в регионе заразились коронавирусом менее 200 человек.

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