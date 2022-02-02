Министр культуры и национальной политики сменился в Кузбассе

Сегодня, 2 февраля, на пост министра культуры и нацполитики Кузбасса была назначена Анна Юдина. Ранее она занимала должность начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Кемерова, а с 2021 по январь 2022 года работала директором Музея изобразительных искусств Кузбасса.

В 2014 году Юдина стала доктором педагогических наук, а в 2018 году получила звание профессора.

Напомним, что информация об отставке предыдущего министра культуры, Марины Евсы, появилась 17 января 2022 года. Власти сообщили, что Евса покинула пост по собственному желанию.