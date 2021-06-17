Министерство в Кузбассе поменяло название

В министерстве образования и науки Кузбасса сменили название. Теперь на сайте ведомства есть другое, более короткое - министерство образования Кузбасса.

– Деятельность Минобразования Кузбасса курирует заместитель председателя Правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки) Елена Пахомова. Должность министра образования Кузбасса занимает Софья Балакирева, а министром науки и высшего образования Кузбасса назначена Ирина Ганиева, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее редакция AVOKADO более подробно писала о назначении министра науки и высшего образования Кузбасса. За неделю до этого власти опубликовали официально постановление о превращении одного ведомства в два.