Милонов предложил лишить пенсий россиян за работу коллекторами

Об этом депутат Государственной думы завил в эфире радиостанции "Говорит Москва". Кроме того, в бесседе с журналистом он отметил, что на законодательном уровне следует запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

— Законодательно нужно запретить коллекторам занимать какую-либо должность после такой работы. Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии, — выразил мнение Милонов.

Также он высказал предложение приговаривать коллекторов к десяти годам исправительных работ и лишать таких людей права "называть себя гражданином".