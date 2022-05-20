Миллионы рублей пойдут на расчистку русла реки в Кузбассе

Министерство природных ресурсов Кузбасса решило принять меры по расчистке русла реки Уса в Междуреченском городском округе. Специалистам предстоит провести работы на 15 километрах русла, пять из которых находятся в черте города.

Если не заняться данной деятельностью, паводок, образовавшийся из-за заторов льда, в худшем случае может нанести ущерб городу на сумму около 500 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Сергея Высотского.

Ожидается, что работы будут окончены к 2025 году. Предварительно, на расчистку потребуется потратить 380 млн рублей, рассказал министр журналистам.