Миллионы рублей пойдут на расчистку русла реки в Кузбассе

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Власти Кемеровской области планируют направить почти 400 млн рублей на то, чтобы предотвратить подтопление одного из городов.

Министерство природных ресурсов Кузбасса решило принять меры по расчистке русла реки Уса в Междуреченском городском округе. Специалистам предстоит провести работы на 15 километрах русла, пять из которых находятся в черте города.


Если не заняться данной деятельностью, паводок, образовавшийся из-за заторов льда, в худшем случае может нанести ущерб городу на сумму около 500 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Сергея Высотского.


Ожидается, что работы будут окончены к 2025 году. Предварительно, на расчистку потребуется потратить 380 млн рублей, рассказал министр журналистам.

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