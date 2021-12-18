Миллионы рублей пойдут на отлов бездомных животных в Кемерове

Кемеровская администрация инициировала аукцион на официальной платформе госзакупок. Победитель торгов будет оказывать услуги на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Начальная стоимость составила 10 949 000 рублей.

Согласно прикрепленным к аукциону документам, организация должна будет ловить бездомных зверей. При этом отлов в местах большого скопления людей или на глазах несовершеннолетних разрешен только в том случае, если животное несет опасность для людей. После поимки кошку или собаку нужно будет доставить в приют, провести обработку от болезней. Кроме того, бездомных зверей требуется стерилизовать, ставить на них чип и отпускать в место отлова. Если же пойманное животное страдает от тяжелой болезни – например, от рака или бешенства – его необходимо будет усыпить и кремировать.

Аукцион пройдет 29 октября.