Основатель TCS Group, головной компании Тинькофф-банка Олег Тиньков выплатил почти полмиллиарда долларов за урегулирования налоговых претензий в суде США, передает РИА "Новости".

Из документов судебной базы следует, что в общей сложности уроженец Кемеровской области выплатил штраф в размере 448,96 миллиона долларов. В связи с погашением долга, государственный обвинитель заявил, что не будет выдвигать требование заключить под стражу бизнесмена.

Однако Олегу Тинькову все-таки придется понести наказание продолжительностью в тот срок, на который ограничили его права после задержания в Лондоне.

Несмотря на разрешение одного дела Министерство юстиции США планирует сделать запрос о назначении еще одного штрафа для россиянина в размере 250 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что в феврале 2020 года миллиардера из Кузбасса уличили в предоставлении ложных сведений в налоговую инспекцию в 2013 году. Следствие выдвинуло версию, что бизнесмен уклонился от налогообложения при отказе от американского гражданства.

Редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что уроженец Кузбасса Олег Тиньков заявил о намерении выделить до 20 млрд рублей на спасение тяжелобольных россиян. Кроме того, миллиардер рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга.