Миллиардер из Кузбасса заплатил за совершение налогового преступления в
США

0
Фото:  

Российский предприниматель из Кузбасса Олег Тиньков рассчитался с многомиллионными долгами в США.

Основатель TCS Group, головной компании Тинькофф-банка Олег Тиньков выплатил почти полмиллиарда долларов за урегулирования налоговых претензий в суде США, передает РИА "Новости".


Из документов судебной базы следует, что в общей сложности уроженец Кемеровской области выплатил штраф в размере 448,96 миллиона долларов. В связи с погашением долга, государственный обвинитель заявил, что не будет выдвигать требование заключить под стражу бизнесмена.


Однако Олегу Тинькову все-таки придется понести наказание продолжительностью в тот срок, на который ограничили его права после задержания в Лондоне.


Несмотря на разрешение одного дела Министерство юстиции США планирует сделать запрос о назначении еще одного штрафа для россиянина в размере 250 тысяч долларов.


Ранее стало известно, что в феврале 2020 года миллиардера из Кузбасса уличили в предоставлении ложных сведений в налоговую инспекцию в 2013 году. Следствие выдвинуло версию, что бизнесмен уклонился от налогообложения при отказе от американского гражданства.


Редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что уроженец Кузбасса Олег Тиньков заявил о намерении выделить до 20 млрд рублей на спасение тяжелобольных россиян. Кроме того, миллиардер рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30054

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined