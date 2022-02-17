Микроавтобус врезался в бетонный столб в Новокузнецке

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В Сети появилось видео с ДТП, в результате которого микроавтобус протаранил столб на новокузнецкой дороге.

Сообщение об аварии с микроавтобусом на улице Гончарова в Новокузнецке появилось в сообществе во "ВКонтакте" накануне в среду, 16 февраля, около 10:00 по местному времени. Свидетель прикрепил видео с места происшествия, из которого следует, что транспорт на высокой скорости влетел в столб.


Можно заметить, что от удара автомобиль получил серьезный урон: практически полностью уничтожена правая сторона переднего бампера.


Причина, из-за чего машина столкнулась с препятствием не уточняется. В областной ГИБДД сигнал об инциденте по указанному адресу не поступал, однако, в ГУ МЧС журналисту AVOKADO уточнили, что на место выезжали спасатели, они отключили аккумулятор.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что вблизи кузбасской столицы произошло ДТП, в результате которого погибли несколько человек. Медики назвали количество погибших и пострадавших.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Кузбасс"

Да!
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