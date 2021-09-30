Микроавтобус полиции столкнулся с грузовиком в Кемерове

Информация об инциденте появилась в сообществе в социальной сети днем в четверг, 30 сентября. На видеосъемке, которую автор прикрепил к посту, запечатлено ДТП на улице Тухачевского в Кемерове. Из записи следует, что проезжую часть не поделили "ГАЗель" и автомобиль с символикой полиции.
О пострадавших в результате столкновения очевидец ничего не сказал.
При этом в ГИБДД сигнал о происшествии не поступал. Предположительно, участники разобрались самостоятельно.
Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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