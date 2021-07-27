Деятельность бизнес-структур Михаила Шкуропатского отметили губернатор Кемеровской области, парламент Кузбасса и Минпромторг России. Так, министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет вручил главе "Кузнецкого Альянса" Почетную грамоту за подписью министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.
Генеральный директор и коллектив ХК "Кузнецкий Альянс" в связи с 25-летним юбилеем компании и Днем работника торговли были награждены юбилейной медалью "300-летие образования Кузбасса". Помимо Михаила Шкуропатского медаль получили еще три сотрудника ХК: заместитель генерального директора по финансам и экономики Марина Симонова, менеджеры отдела продаж Вера Захарова и Венера Золотарева.
Почетную грамоту от губернатора Кузбасса получили два сотрудника ХК "Кузнецкий Альянс" – менеджер по работе с клиентами Максим Мартынюк и товаровед Анна Черкасова. Еще два сотрудника ХК – менеджеры отдела продаж Марина Дмитриева и Сергей Кадзуков – были отмечены благодарностью губернатора Кузбасса.
Кроме того, вице-спикер областного парламента Юрий Скворцов вручил Михаилу Шкуропатскому Почетный знак Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса "Петр Чихачев". Награду от парламента региона также получил отец учредителя "Кузнецкого Альянса" Александр Шкуропатский, который также работает в компании.
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