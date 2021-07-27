Генеральный директор и коллектив ХК "Кузнецкий Альянс" в связи с 25-летним юбилеем компании и Днем работника торговли были награждены юбилейной медалью "300-летие образования Кузбасса". Помимо Михаила Шкуропатского медаль получили еще три сотрудника ХК: заместитель генерального директора по финансам и экономики Марина Симонова, менеджеры отдела продаж Вера Захарова и Венера Золотарева.

Почетную грамоту от губернатора Кузбасса получили два сотрудника ХК "Кузнецкий Альянс" – менеджер по работе с клиентами Максим Мартынюк и товаровед Анна Черкасова. Еще два сотрудника ХК – менеджеры отдела продаж Марина Дмитриева и Сергей Кадзуков – были отмечены благодарностью губернатора Кузбасса.