Михаил Мишустин сообщил о подготовке России к глобальному энергопереходу

Накануне состоялась стратегическая сессия правительства "Адаптация России к глобальному энергопереходу". Ключевым вопросом стал переход России на низкоуглеродные источники энергии. Председатель правительства подчеркнул, что это ‒ общемировая практика.
‒ Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля, ‒ передает ТАСС со ссылкой на Михаила Мишустина.
Сообщается, что ключевые направления энергетического перехода будут поручены специальным рабочим группам, которые будут курировать вице-премьеры. Руководство всем проектом поручили первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову.
Отмечается, что энергопереход включен в Единый план достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.
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