Михаил Мишустин сообщил о подготовке России к глобальному энергопереходу

0
Фото:  

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о подготовке к сокращению использования нефти, газа и угля.

Накануне состоялась стратегическая сессия правительства "Адаптация России к глобальному энергопереходу". Ключевым вопросом стал переход России на низкоуглеродные источники энергии. Председатель правительства подчеркнул, что это ‒ общемировая практика.

‒ Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля, ‒ передает ТАСС со ссылкой на Михаила Мишустина.

Сообщается, что ключевые направления энергетического перехода будут поручены специальным рабочим группам, которые будут курировать вице-премьеры. Руководство всем проектом поручили первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову.


Отмечается, что энергопереход включен в Единый план достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29125

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined