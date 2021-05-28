Миграция населения из Кузбасса ускорилась в семь раз

Количество переехавших из Кузбасса граждан увеличилось на 13 115 человек за первый квартал текущего года. Перебрались в область только 11 624 человека, что значительно ниже результата за аналогичный период прошлого года. Тогда прибыль составила 12 975 человека.

Что касается миграционного снижения населения, то с начала 2020 года оно составило 216 человек, а в 2021-м увеличилось до 1 491, что почти в семь раз больше. При этом в пересчете на 1000 человек населения это минус 0,3 в прошлом году и минус 2,3 в текущем.

Ранее редакция Avokado сообщала, что специалисты кемеровостата рассказали о соотношении числа мужчин и женщин среди населения Кемеровской области в возрасте от 30 до 39 лет.