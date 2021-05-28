Миграция населения из Кузбасса ускорилась в семь раз

0
Фото:  

Численность населения Кемеровской области продолжает стремительно уменьшаться на фоне миграции жителей из шахтерского края.

Количество переехавших из Кузбасса граждан увеличилось на 13 115 человек за первый квартал текущего года. Перебрались в область только 11 624 человека, что значительно ниже результата за аналогичный период прошлого года. Тогда прибыль составила 12 975 человека.


Что касается миграционного снижения населения, то с начала 2020 года оно составило 216 человек, а в 2021-м увеличилось до 1 491, что почти в семь раз больше. При этом в пересчете на 1000 человек населения это минус 0,3 в прошлом году и минус 2,3 в текущем.


Ранее редакция Avokado сообщала, что специалисты кемеровостата рассказали о соотношении числа мужчин и женщин среди населения Кемеровской области в возрасте от 30 до 39 лет.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25498

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined