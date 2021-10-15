Миграция людей из Кузбасса ускорилась на фоне развития региона

Из данный местного статистического органа следует, что по последним данным навсегда покинули Кузбасс 40 541 человек, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизилось и количество приезжих граждан. Так, за январь – август 2021 года на постоянное место жительство в Кемеровскую область прибыли только 38 811 человек. Стоит отметить, что раньше желающих переехать в шахтерский край было на 3% больше.

Таким образом, миграционная убыль населения при развитии инфраструктуры на территории региона за год достигла 1 730 человек, хотя в 2020 году она составляла плюс 782.

Если брать в расчет один месяц – август, то на ПМЖ в области прибавились 5 731 жителей (5 943 в 2020-м), а вот уехали – 5 818 человек (6 061 в 2020-м).