Миграция людей из Кузбасса ускорилась на фоне развития региона

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Развитие и улучшение инфраструктуры в Кемеровской области не остановило бегство местных жителей из региона. Статистики заявили, что темпы миграционной убыли значительно ускорились .

Из данный местного статистического органа следует, что по последним данным навсегда покинули Кузбасс 40 541 человек, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизилось и количество приезжих граждан. Так, за январь – август 2021 года на постоянное место жительство в Кемеровскую область прибыли только 38 811 человек. Стоит отметить, что раньше желающих переехать в шахтерский край было на 3% больше.


Таким образом, миграционная убыль населения при развитии инфраструктуры на территории региона за год достигла 1 730 человек, хотя в 2020 году она составляла плюс 782.


Если брать в расчет один месяц – август, то на ПМЖ в области прибавились 5 731 жителей (5 943 в 2020-м), а вот уехали – 5 818 человек (6 061 в 2020-м).

Фото: Кемеровостат

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