Миграция горожан ускорилась в Кузбассе

По информации ведомства, за период с января по май текущего года численность населения в Кузбассе выросла на 19 337 человек – столько горожан прибыли в регион на ПМЖ. Показатель, как отмечают статистики, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,5% (19 044).

Покинули Кузбасс навсегда за указанный период 2021 года 22 028 человек, что на 16,7% больше, чем за пять месяцев 2020 года – 18 878.

Таким образом, общий миграционный прирост с января по май в текущем году показал отрицательные результаты, составив минус 2 691 человек, что отличается от результатов 2020: в прошлом году прирост был положительным, оказавшись на отметке плюс 166.