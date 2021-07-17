Миграция горожан ускорилась в Кузбассе

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Жители Кемеровской области стали чаще переезжать в другие регионы в 2021 году. Данные о миграции населения представили специалисты Кемеровостата.

По информации ведомства, за период с января по май текущего года численность населения в Кузбассе выросла на 19 337 человек – столько горожан прибыли в регион на ПМЖ. Показатель, как отмечают статистики, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,5% (19 044).


Покинули Кузбасс навсегда за указанный период 2021 года 22 028 человек, что на 16,7% больше, чем за пять месяцев 2020 года – 18 878.


Таким образом, общий миграционный прирост с января по май в текущем году показал отрицательные результаты, составив минус 2 691 человек, что отличается от результатов 2020: в прошлом году прирост был положительным, оказавшись на отметке плюс 166.

Инфографика: Кемеровостат

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