Мифы о солнцезащитных кремах, или Как спасаться от солнца правильно?

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Многие относятся к солнцу халатно и забывают, что оно может подарить не только красивый загар, но и ожоги. Главным помощником на пляже может стать санскрин, но только в том случае, если использовать его верно. Читайте в нашем материале мифы о солнцезащитных кремах.

Сколько SPF – столько времени можно загорать на солнце

Зачастую цифры, написанные на креме, принимают за время, в период которого можно принимать солнечные ванны. Это один из самых распространенных мифов о санскринах. В итоге незнание приводит к «красному» загару. На самом деле, число SPF означает излучение, которое кожа может принять, прежде чем солнце станет вредным. Только и здесь все не так просто. Интенсивность ультрафиолетовых волн меняется в зависимости от времени года, суток, угла падения лучей и многих других факторов.

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Обновляемся каждые два часа

Существует мнение, что после двух часов эффект солнцезащитного крема пропадает. «Сарафанное» радио сделало свое дело, и неожиданно мнение превратилось в неопровержимый факт. Несмотря на это, разные научные исследования приводят и другую информацию. Какие-то дерматологические издания утверждают, что средство сохраняется на коже более 8 часов, другие говорят о пяти часах. Можно сделать вывод, что исходить лучше всего из собственных ощущений и особенностей организма.

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Санскрин из поколения в поколение

Переоценивать защитные средства лучше не стоит, как и надеяться на их срок годности. Заблуждение о том, что санскрин стоит использовать, пока не наступит день с даты на упаковке, может испортить вам отдых. В открытой упаковке крем, к тому же побывавший на солнце, теряет свою эффективность. Так, каждый год необходимо обновлять свою защиту от ультрафиолетовых лучей.

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Обгореть или получить витамин D?

Связывать санскрин и наличие витамина D в организме уж точно не стоит. Ведь активное вещество вырабатывается не только во время принятия солнечных ванн. Витамин D также восполняется при приеме пищи. К примеру, частое употребление рыбы увеличит показатели полезного вещества даже при дефиците солнечного света.

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Набежали тучи, значит - крем не нужен

Как бы ни казалось, пасмурная погода или зимняя пора не говорят о том, что солнечные лучи перестают влиять на кожу. Допустим, облака пропускают почти 80% ультрафиолетовых волн. А интенсивность излучения зимой лишь слегка изменяется. Поэтому санскрин вам никогда не помешает.

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Привет, санскрин! Прощай, загар!

В случае с загаром все зависит от типа кожи. Некоторым удастся загореть за 5 минут под солнцем, даже вылив на себя тонну санскрина. Тем, кто не так восприимчив к солнцу, следует использовать крем в меру и в зависимости от желаемого эффекта. И то, и другое не означает, что можно и не защищаться от солнца. Просто и загорать, и использовать защитные средства необходимо в рамках разумного.

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Использовать непосредственно под солнцем!

Нет, нет и еще раз нет. Ошибка, которую совершают многие из нас: намазываем крем на тело прямо на пляже. Естественно, так делать нельзя. Ведь, если вы действительно хотите защититься от ультрафиолетового излучения, то делать это нужно с первых минут пребывания на солнце. Следовательно, наносить средство необходимо дома перед тем, как выйти на улицу.

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Защита – это хорошо. Но не забывайте и про моду. Читайте наш материал: «Спасательницы Малибу: как выбрать самый модный купальник на лето?»

Да!
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