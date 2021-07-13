Мифы о солнцезащитных кремах, или Как спасаться от солнца правильно?

В случае с загаром все зависит от типа кожи. Некоторым удастся загореть за 5 минут под солнцем, даже вылив на себя тонну санскрина. Тем, кто не так восприимчив к солнцу, следует использовать крем в меру и в зависимости от желаемого эффекта. И то, и другое не означает, что можно и не защищаться от солнца. Просто и загорать, и использовать защитные средства необходимо в рамках разумного.