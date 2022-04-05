Жители Междуреченска опубликовали фотографии в соцсетях, на которых одна из дворовых дорог оказалась полностью в воде. Автор даже сравнил город с Венецией, которая известна как "город на воде".
В комментариях люди пошутили и дали местности новое название "Междуренция". Некоторые отметили, что такая проблема происходит каждый год, поэтому просто не обращают внимания.
– Какой ужас! Снег весной тает и превращается в воду. Никогда такого не было, – написал один из подписчиков.
Фото: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово
Напомним, ранее кузбассовцы массово пожаловались на труднодоступность у тротуаров.
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