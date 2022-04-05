"Междуренция": гигантские лужи заполонили кузбасский город

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Фото:  

Пользователи из Междуреченска показали в Сети огромные лужи появившиеся на улицах города.

Жители Междуреченска опубликовали фотографии в соцсетях, на которых одна из дворовых дорог оказалась полностью в воде. Автор даже сравнил город с Венецией, которая известна как "город на воде".


В комментариях люди пошутили и дали местности новое название "Междуренция". Некоторые отметили, что такая проблема происходит каждый год, поэтому просто не обращают внимания.

– Какой ужас! Снег весной тает и превращается в воду. Никогда такого не было, – написал один из подписчиков.
Фото:  

Напомним, ранее кузбассовцы массово пожаловались на труднодоступность у тротуаров.

Да!
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