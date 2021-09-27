Междуреченцы возмутились попыткой порчи обновленной дамбы

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В социальных сетях появилось сообщение о злоумышленниках, которые пытались украсть объекты с отремонтированной дамбы в Междуреченске.

Неизвестные в Междуреченске попытались украсть новые скамейки с территории обновленной дамбы в районе Старого Междуречья. Фотографии с места событий разместили в социальных сетях.


На фото видно, что крепления скамеек попытались вытащить из асфальта, однако кража не удалась. Несмотря на это, внешний вид и функциональность объектов оказались испорчены.

‒ Срочно ставить камеры. И за вандализм наказывать не штрафом, а сроком. Это что такое вообще. Ну не уже ли не хочется жить в чистоте и порядке? И гордится вообще в каком мы красивом месте живем (орфография и пунктуация автора сохранены ‒ прим. ред), ‒ возмутились горожане в комментариях к публикации).

Ранее редакция AVOKADO писала об окончании ремонтных работ на дамбе в Междуреченске.

Фото: Вконтакте / Типичный Междуреченск

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