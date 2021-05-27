Междуреченцы обнаружили в кустах недоношенный пятимесячный плод

В минувшее воскресенье, 23 мая, в Междуреченске местные жители нашли в кустах мертвый плод, о чем рассказал VSE42.Ru источник в экстренных службах.

По информации областного СУ СКР, предоставленной сайту, инцидент действительно имел место. Также в ведомстве пояснили, что эксперты определили плод как мертворожденный, что не дает оснований называть его младенцем. По данному факту организована доследственная проверка.

Кроме того, установлена личность предполагаемой матери, которая, отметили в СУ, ведет асоциальный образ жизни.Также установлена предположительная мать. Отмечается, что женщина ведет асоциальный образ жизни. Обстоятельства происшествия уточняются, будет проведена геномная экспертиза.