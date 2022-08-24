Междуреченка попала в реанимацию после ранения под сердце

Междуреченцы сообщили в социальных сетях о том, что в одном из домов на проспекте Шахтеров девушка получила ножевое ранение. Позднее в комментариях появилась горожанка, заявившая, что она является пострадавшей. По словам девушки, она получила ножевое ранение под сердце от своего знакомого.

Журналисту AVOKADO удалось связаться с предполагаемой жертвой нападения. Междуреченка рассказала, что сейчас находится в реанимации. Дать более полный комментарий девушка отказалась.

В ГУ МВД России по Кемеровской области сайту VSE42.Ru сообщили, что передали материалы о происшествии в следственный комитет.

Ранее кадрами с места событий поделились в Сети очевидцы.