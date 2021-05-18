Международный женский форум пройдет в кемеровском ледовом дворце "Кузбасс"

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Пресс-конференция, посвященная проведению 24 и 25 мая в Кемерове II Женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: Covid-19" состоялась в понедельник, 17 мая, в формате онлайн-встречи. Одним из спикеров мероприятия стала супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева.

Со слов Анны Цивилевы, жители большей части субъектов РФ получат возможность присутствовать на выездной сессии женского форума. Отмечается, что посещение встречи будет доступно как в режиме личного присутствия, так и онлайн. Кроме того, по словам участницы, мероприятием заинтересованы международные партнеры.

– Из очного присутствия будет ЮАР, Индонезия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Франция, США, и ряд стран присоединятся к нам в онлайн-формате, – цитирует ТАСС.

При этом председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса уточнила, что в общей сложности на форуме могут присутствовать представители 15 стран – участники из семи зарубежных государств будут присоединены к обсуждению в формате онлайн. Основной площадкой для его проведения выбран ледовый дворец "Кузбасс".

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