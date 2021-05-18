Со слов Анны Цивилевы, жители большей части субъектов РФ получат возможность присутствовать на выездной сессии женского форума. Отмечается, что посещение встречи будет доступно как в режиме личного присутствия, так и онлайн. Кроме того, по словам участницы, мероприятием заинтересованы международные партнеры.

– Из очного присутствия будет ЮАР, Индонезия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Франция, США, и ряд стран присоединятся к нам в онлайн-формате, – цитирует ТАСС.

При этом председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса уточнила, что в общей сложности на форуме могут присутствовать представители 15 стран – участники из семи зарубежных государств будут присоединены к обсуждению в формате онлайн. Основной площадкой для его проведения выбран ледовый дворец "Кузбасс".