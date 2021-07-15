Международные авиарейсы из Новокузнецка возобновятся до конца июля

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова провела заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно принятому решению, авиарейсы в другие государства из Новокузнецка возобновятся с 24 июля.

— Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции, — также говорится в решении.

Помимо аэрогаваней Новокузнецка начнутся полеты из Архангельска и Орска, о чем говорится на сайте российского правительства.